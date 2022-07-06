Донецк, 6 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Пять населённых пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) обстреляли в течение 25 минут украинские нацисты. Об этом 6 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что в 10:30 (совпадает с мск) киевские боевики подвергли обстрелам Горловку и Зайцево (южное), выпустив по ним четыре снаряда калибра 155 мм и четыре мины калибра 120 мм соответственно.

Также указывается, что в 10:32 ВСУ выпустили пять мин калибром 120 мм по Байраку, в 10:43 — три снаряда калибра 122 мм по Ясиноватой и в 10:55 — ещё три снаряда калибра 122 мм по Минеральному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 58 раз подвергли обстрелам территорию ДНР.