Москва, , 11:25 — REGNUM Продажи фастфуда в РФ уже к концу 2022 года вернутся на допандемический уровень. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала информацию о том, что объем продаж фаст-фуда в РФ в июне возвратился на уровень 2021 года.

Шаурма Trecep.ru

«Если во всем мире считается, что на первом месте стоит Subway, на втором — McDonald’s и на третьем — KFC, то в России на первом месте будет шаурма. Оборот шаурмы по России точно оценить сложно, но он составляет более 27 млрд рублей. Самое главное, что для открытия точки можно уложиться в 1 млн, — сказала Лебединская. — Ценовая ниша даёт фастфуду неоспоримое преимущество по сравнению с другими участниками рынка. Сетевая организация гарантирует качество блюд, сырье не требует импортозамещения. Фастфуд уже стал стилем жизни для молодежи, отказываться от которого она не готова. Все эти факторы способны в совокупности вывести продажи уже к концу 2022 года на допандемический уровень».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, в какие точки общественного питания стали ходить жители РФ после ухода из России McDonald’s.