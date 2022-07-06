Томск, 6 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Замгубернатора Томской области Алёна Левко рассказала о причинах неудовлетворённости жителей медицинской помощью. По её словам, в регионе был проведён опрос на эту тему, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM В поликлинике

«Уже можно сказать, что основные причины неудовлетворённости людей заключается в качестве работы регистратур и колл-центров, времени ожидания медицинской помощи и комфорте пребывания в медорганизации», — отметила чиновник.

На мнение жителей также влияет уровень доступности медпомощи, который напрямую зависит от обеспеченности кадрами. По словам Левко, в регионе сегодня не хватает 264 врачей и 578 средних медицинских работников.

Решить эту проблему власти намерены путём подготовки квалифицированных кадров по целевому обучению. Так, за последние пять лет число специалистов, проходящих целевое обучение выросло в 2,6 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Владимир Мазур раскритиковал чиновников за нехватку поликлиник в областном центре. Он отметил, что за последние 15 лет население Томска выросло на 100 тыс. человек, при этом не было построено ни одной поликлиники.