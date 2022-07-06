Чебоксары, 6 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Прокуратура Чувашии считает, что республиканское министерство строительства и ЖКХ не приняло «действенных мер» по обновлению лифтов в многоквартирных домах региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по итогам расширенной коллегии.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

Главной темой обсуждения правоохранителей стал ход капитального ремонта многоквартирных домов в Чувашии. Особое внимание уделено замене и модернизации лифтов. В прокуратуре отмечают, что минстрой Чувашии, на который возложены полномочия по организации капремонта, не принял «действенных мер по включению в республиканскую программу капремонта мероприятий по замене (ремонту) лифтов и лифтового оборудования, нормативный срок которых уже истёк или истекает в ближайшие годы».

«К концу 2024 года истекут сроки службы более 1,8 тыс. лифтов, а в программу до 2024 года включено менее 200», — говорят в надзорном ведомстве.

По данным минстроя Чувашии, изношенность лифтового хозяйства в республике превышает 70%, а их замена проводится только за счёт уплаченных собственниками помещений взносов на капитальный ремонт.

«Наша пятилетняя программа по лифтовому хозяйству […] позволит обновить вне зависимости от сборов по капремонту порядка 214 лифтов. Это порядка 100 млн рублей в год в течение пяти лет из республиканского бюджета и софинансирование 60 млн рублей из местных бюджетов», — заявлял ранее вице-премьер — заявлял глава минстроя Чувашии Павел Данилов .

Отметим, что большая работа по замене лифтов предстоит в Чебоксарах. В столичной мэрии сообщают, что в городе планируют за два года заменить и модернизировать около 100 лифтов, в том числе в плане в 2022 году — 83. По данным администрации, в настоящее время заменено и модернизировано 57 лифтов.

Столичные чиновники также ссылаются на разработанный минстроем Чувашии республиканский краткосрочный план ремонта, замены и модернизации лифтов на 2023–2027 годы, в который включили 121 лифт в чебоксарских домах с ориентировочными затратами в размере 349,1 млн рублей. Программа предусматривает, что из республиканского бюджета будет софинансироваться 50% работ, из городского бюджета — 35%, из фонда капремонта — 15%.