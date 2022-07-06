Уфа, 6 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Бойцы Башкирского добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова отправятся в Донбасс бороться с фашизмом. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Он сообщил, что 6 июля является особенным днем в истории Башкирии.

«Примерно 80 лет назад на Советской площади нашим воинам вручили знамя Башкирской кавалерийской дивизии. Спустя 80 лет наши парни из Башкирского добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова снова идут бороться с фашизмом, защищать нашу страну», — сообщил глава региона.

Он напомнил, что данный полк был сформирован по инициативе организаций ветеранов боевых действий, патриотических движений.

«Башкирию с Донбассом связывают очень тесные, кровные узы. Долгие годы мы им помогаем. Сегодня там работают наши врачи, медсестры, строители. Помогают созидать и восстанавливать разрушенные города. Но Донбассу нужна и военная помощь. Быть добровольцем башкирского батальона имени генерала Шаймуратова — высокая честь», — заявил глава региона.

Он подчеркнул, что руководство Башкирии и жители региона во всем поддержат бойцов.

«Возвращайтесь с победой, живыми и невредимыми! В добрый путь, братья!» — заявил Хабиров.