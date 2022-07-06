Таллин, , 11:24 — REGNUM

На самокате

С начала июля нынешнего года полиция Эстонии изъяла в Таллине из уличного движения около десятка электросамокатов. Об этом сообщил общенациональный Центр надзора за движением.

Отмечается, что наиболее частым нарушением помимо превышения скоростного режима и выезда на проезжую часть стало незаконное снятие с электросамокатов электронных ограничителей скорости.

Водителям также грозит наказание за вождение моторно-транспортного средства без водительских прав.

Полиция в ходе рейда за один вечер обнаружила на дорогах Таллина четыре электрических самоката. Самым мощным из них был самокат мощностью 8 400 Вт с максимальной скоростью 110 км/ч.

Если мощность электросамоката больше 1 000 Вт, а его максимальная скорость движения может превышать 25 км/ч, то власти расценивают такие средства передвижения как механическое транспортное средства, требуя наличия водительских прав и его регистрации. Ездить на электросамокате, который не соответствует требованиям, нельзя.

Согласно Закону о дорожном движении, управление транспортным средством без водительских прав карается штрафом до 800 евро за первое нарушение. Немоторизованный транспорт предназначен для движения в той же среде, в которой передвигаются пешеходы, отсюда и требования к мощности и скорости, пояснила полиция.