Евпатория, Крым, 6 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Житель Евпатории задержан сотрудниками УФСБ по подозрению в экстремизме — по данным силовиков, он в соцсетях публиковал призывы к расправе над российскими военными. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По информации ведомства, житель Евпатории, 1986 года рождения, в групповом чате разместил видеоматериалы, в которых содержались «угрозы расправы над военнослужащими Вооруженных Сил РФ, участвующими в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины». Также он публично призывал к убийствам по национальному признаку.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК России — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до четырёх лет лишения свободы.