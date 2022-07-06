Брянск, 6 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки госпитализированы три человека с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в региональном оперативном штабе. Завершили лечение 16 ковид-пациентов.

Https://www.volgograd.ru Экспресс-тест на COVID-19

С начала пандемии в Брянской области коронавирус выявлен у 162 429 жителей. Выздоровели 158 200 человек, скончались от осложнений 4 042 пациента.

Лаборатории региона провели 1 966 150 исследований на COVID-19.