В брянские ковид-госпитали за сутки поступили три новых пациента
Брянск, 6 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки госпитализированы три человека с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в региональном оперативном штабе. Завершили лечение 16 ковид-пациентов.
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Экспресс-тест на COVID-19
С начала пандемии в Брянской области коронавирус выявлен у 162 429 жителей. Выздоровели 158 200 человек, скончались от осложнений 4 042 пациента.
Лаборатории региона провели 1 966 150 исследований на COVID-19.