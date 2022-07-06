Таллин, , 11:21 — REGNUM

Железная дорога © Михаил Пустовой

Железнодорожная компания Operail — дочерняя фирма «Эстонской железной дороги (Eesti Raudtee) — ищет в Центральной Азии и Китае частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить через Россию из-за санкций.

Об этом председатель правления Operail Рауль Тоомсалу сообщил порталу новостей гостелерадиовещания страны ERR. По его словам, в результате западных санкций против РФ объемы грузоперевозок по железной дороге Эстонии сократились более чем на 60%.

«В 2021 году мы перевозили в среднем 1,2 млн тонн в месяц. В первой половине текущего года, и особенно в июне, снижение грузоперевозок было очень большим. Сейчас мы перевозим менее 500 000 тонн в месяц», — пояснил Тоомсалу.

Это означает, что многие вагоны и локомотивы простаивают. В настоящее время Operail пытается найти замещающие грузы в Китае и странах Центральной Азии — Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, чтобы задействовать простаивающий подвижной состав.

Однако прежние объемы полностью заменить невозможно, а Россия может принять решение о блокировании таких перевозок через свою территорию, добавил Тоомсалу. Тоомсалу отметил, что в целом с востока в будущем сможет поступать лишь пятая часть грузов. Теперь нужно смотреть на север и юг, сотрудничая с Латвией, Литвой и Финляндией.

Оборот AS Operail в 2021 год составил 73 млн евро, увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль концерна до вычета налогов, процентов и амортизации увеличилась до 17,2 млн евро, но с учетом чрезвычайных последствий в виде списания активов в 2021 году, Operail закончил год с убытком в размере 5 млн евро.