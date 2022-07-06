Саратов, 6 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Второй случай массовой гибели пчел от ядохимикатов зарегистрирован в Саратовской области. Об этом сообщает Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория.

Левитан Исаак Ильич. Пасека

В ведомстве отметили, что первый случай с гибелью пчел от пестицидных препаратов произошел в середине июня в Лысогорском районе. Подобный инцидент подтвердили 28 июня в Балашовском районе области.

Специалистами при исследовании подмора пчел обнаружено три вида действующих веществ пестицидов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 22 июня в Арском районе Татарии произошло массовое отравление пчел. Поражены более 30 ульев.

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