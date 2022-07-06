Москва, 6 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В 2024 году в России может запуститься собственное производство 70 новых наименований лекарств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам социальной сферы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Рассчитываем, что уже в следующем году начнётся собственное производство 70 новых наименований лекарств», — заявил Мишустин.

Он отметил, что за последние годы было налажено производство уже более 400 таких препаратов.

«В любой ситуации нужно сохранить доступность препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших, продолжить разработку новых медикаментов, биомедицинских клеточных продуктов, современных методов и технологий лечения. Развитие медицины не должно останавливаться ни при каких условиях», — указал премьер-министр.