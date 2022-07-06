Александровский район, Оренбургская область, , 11:20 — REGNUM В Оренбургской области завершили расследование уголовного дела о сексуальном насилии над ребёнком младше 14 лет, сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

В совершении насильственных действий сексуального характера обвинили 43-летнего жителя Александровского района. Преступление против половой неприкосновенности девочки совершено в январе 2022 года.

Напомним, ранее следователи завершили работу над делом о распространении детской порнографии.

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