Александровский район, Оренбургская область, 6 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершили расследование уголовного дела о сексуальном насилии над ребёнком младше 14 лет, сообщили в СУ СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

В совершении насильственных действий сексуального характера обвинили 43-летнего жителя Александровского района. Преступление против половой неприкосновенности девочки совершено в январе 2022 года.

Напомним, ранее следователи завершили работу над делом о распространении детской порнографии.