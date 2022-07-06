Рим, 6 июля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Убийства экстремистами невинных людей в Африке за их религиозную принадлежность должны быть остановлены, заявила 6 июля лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

(сс) Sputniktilt Столица Буркина-Фасо Уагадугу

В результате нападения исламистов на христиан в Буркина-Фасо погибли 22 человека, напомнила она.

Убийства христиан — «самый большой геноцид современности», и непонятно, почему власти ЕС, декларирующие свою заботу о правах человека, не защищают христиан более активно, отметила Мелони.