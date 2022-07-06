Нижневартовск, Югра, , 11:18 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) зафиксирована вспышка гепатита А на заводе АО «СибурТюменьГаз». Об этом сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева.

Вирус гепатита A Cdc.gov

На предприятии выявили около 30 заболевших гепатитом А (желтуха). Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Обследован широкий круг контактов, вода, продукты, объекты внешней среды, отметила Инна Кудрявцева.

У заболевших отмечается лёгкая форма течения болезни, все они госпитализированы. На заводе проведена дезинфекция.