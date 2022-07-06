Улан-Удэ, 6 июля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Абсолютное большинство жителей Дальневосточного федерального округа поддерживают проведение специальной военной операции. Об этом заявил полпред президента России в ДФО Сергей Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

По его словам, решение президента Владимира Путина одобряют 72% дальневосточником. При этом рейтинг самого главы государства в регионах Дальнего Востока составляет 81%.

«Наша задача — это доверие оправдать», — отметил полпред.