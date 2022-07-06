Тбилиси, , 11:17 — REGNUM В Грузии есть законное правительство и демократично избранный парламент, которые и должны обеспечить выполнение условий Брюсселя для присвоения республике статуса кандидата на вхождение в ЕС. Об этом, как передаёт грузинское «Общественное телевидение», заявила журналистам депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель.

Виола фон Крамон-Таубадель Heinrich Böll Stiftung

Она отметила, что международные наблюдатели выявили нарушения в ходе парламентских выборов в 2020 году, но в целом они признаны демократичными. Поэтому евродепутат не видит причин для смены руководства страны.

«Мне не приходит в голову идея сформировать «техническое правительство». Я хочу видеть готовность политических партий к принятию необходимых мер по деполяризации», — сказала Крамон-Таубадель.

Напомним, Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в Грузии для получения статуса кандидата. В правительстве республики заявили, что не смогут выполнить из них самостоятельно только одно условие — примирение с оппозицией, а по остальным вопросам готовы проводить реформы. В оппозиции требуют отставки правительства и создания «правительства национального согласия» или «технического правительства». В него должны войти оппозиционные лидеры, чтобы проводить нужные реформы.