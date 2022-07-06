Архангельск, 6 июля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Архангельской области с начлаа года малый и средний бизнес получил 127 микрозаймов на общую сумму 239 млн рублей, сообщает региональное правительство.

stevepb Займ

«Несмотря на изменения ключевой ставки Банка России, происходившие в начале года, ставки по займам фонда решением наблюдательного совета были до 30 июня 2022 года заморожены на уровне, не превышающем 9,5% годовых, — сообщил заместитель министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Сергей Паромов. — Такая мера позволила стабилизировать условия для предпринимательской деятельности и увеличить возможность для представителей бизнеса получить средства на среднесрочную перспективу».

Как сообщало ИА REGNUM, малый и средний бизнес в РФ может получить заём под 3%, если предприятие занимается выпуском высокотехнологичной продукции.