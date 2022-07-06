Муромцевский район, Омская область, 6 июля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Житель Муромцевского района Омской области до смерти избил бывшую супругу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в следственном управлении СКР по региону.

(сс) ToNic-Pics Кулак

Поздно ночью 1 июля в Муромцевскую районную больницу доставили 36-летнюю женщину с травмами. Установлено, что к преступлению причастен её 37-летний бывший супруг. Мужчина задержан.

По версии следствия, 30 июня подозреваемый отметил свой день рождения в одиночестве. После этого он пришёл к знакомым, чтобы забрать домой распивавшую там спиртные напитки бывшую жену. Женщина не хотела идти домой, тогда злоумышленник жестоко избил её.

Увидев, что экс-супруге стало хуже, мужчина сам принёс её в больницу. Однако потерпевшая скончалась по дороге.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, осуждён житель Омска, избивший мужчину до смерти из-за громкого кашля.

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