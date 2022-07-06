Ханой, 6 июля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Дипломатическая этика не предполагает слив записей, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обнародование фрагментов телефонных переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Mid.ru Сергей Лавров

«Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей», — сказал Лавров журналистам по итогам своего визита во Вьетнам.

Он также добавил, что в российской практике был один случай, когда МИД опубликовал запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, которых Москва пыталась убедить заставить Киев выполнить минские соглашения.

Тогда Москва опубликовала детали переговоров после того как их трижды публично предупредили о предстоящих действиях, но они не отреагировали, заключил министр.