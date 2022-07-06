Воронеж, , 11:15 — REGNUM Специалисты установили место повреждения водовода на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже, сообщили в пресс-службе администрации города 6 июля.

Работы на месте аварии Пресс-служба администрации Воронежа

Сложность для проведения работ составляла глубина залегания трубы — более пяти метров, а также подвижный грунт.

«Однако специалистам РВК уже удалось спустить в котлован экскаватор», — уточнили в мэрии.

На другом месте порыва водовода, у микрорайона Задонье, уже идёт чеканка трубы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 июля, из-за двух порывов на водоводе 1000 мм без водоснабжения осталось несколько десятков тысяч жителей Коминтерновского района Воронежа. На территории района введён режим ЧС.

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