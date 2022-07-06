Владивосток, , 11:20 — REGNUM Запланировано строительство магистрального газопровода, который соединит центральную Якутию с посёлком Аян в Хабаровском крае и позволит нарастить производство сжиженного природного газа в республике до 18 млн тонн в год. Об этом заявил 6 июля на Восточном нефтегазовом форуме во Владивостоке, премьер-министр Якутии Андрей Тарасенко, сообщил телеканал «Якутия24».

Поезд со сжиженным газом

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«На стадии формирования технико-экономического обоснования находится один из крупнейших проектов по производству СПГ в России, его реализуют в Якутии. В рамках проекта планируется строительство магистрального газопровода с центральной Якутии до побережья Охотского моря в районе посёлка Аян для организации производства СПГ мощностью до 18 миллионов тонн в год» — отметил председатель правительства республики.

Пока в Якутии производят 12 тыс. тонн сжиженного газа ежегодно, запущены четыре инвестпроекта. Кроме того, в 2021 году 39 тыс. тонн произвели Сахатранснефтегаз и ЯТЭК. Компании планируют превысить планку в 200 тысяч тонн сжиженного газа, рассказал министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на создание комплекса сжижения природного газа в Амурской области подписали руководители ООО «Газпром гелий сервис» и ООО Научно-производственная фирма «ФИТО». Работы в выбранном для постройки месте начнут с инженерных изысканий.