Таллин, , 11:13 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Затянувшийся правительственный кризис в Эстонии вынуждает главу государства пойти на крайние меры, сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

По словам президента Эстонии Алара Кариса, продолжающиеся больше месяца коалиционные переговоры стали угрозой действующей исполнительной власти, они могут быть прекращены в любой момент, а премьер-министр Кая Каллас подаст в отставку или ей будет выражен вотум недоверия в парламенте.

Президент подчеркнул, что готов при таком развитии сценария предложить кому-то другому сформировать правительство или рассмотреть возможность проведения внеочередных выборов. Карис выразил надежду, что такого развития событий не произойдет и новый правительственный союз придет как можно скорее к соглашению.

В начале июня 2022 года премьер Эстонии и глава правящей Реформистской партии Кая Каллас отправила в отставку половину своего кабинета — министров от Центристской партии. Все это время функции отсутствующих министров выполняют министры-реформисты в дополнение к своим прямым обязанностям.

Реформисты ведут переговоры с Социал-демократической партией и партией «Отечество» о формировании нового правительства, но существует ряд принципиальных вопросов, которые затрудняют процесс переговоров.