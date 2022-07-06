Ярославль, , 11:12 — REGNUM ПАО «ТГК-2» резко увеличило задолженность за транспортировку теплоэнергии перед принадлежащим мэрии АО «Ярославские ЭнергоСистемы». Об этом стало известно на заседании комиссии по собственности муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вопрос о росте долга перед «Ярославскими ЭнергоСистемами» задал председатель муниципалитета Артур Ефремов.

«Вопрос по огромному скачку просроченной дебиторской задолженности у «Ярославских ЭнергоСистем». В три раза она выросла. Можно как-то прокомментировать, за счёт чего это?», — спросил Ефремов.

Ответил директор «Яргортеплоэнерго» (управляет «Ярославскими ЭнероСистемами») Сергей Петров.

«В основном дебиторская задолженность — это «ТГК-2». На конец года она составила 352 миллиона рублей. На сегодня просроченная задолженность 900 миллионов. 290 миллионов рублей это последняя оплата была за январь», — сказал Сергей Петров.

По словам Петрова, получить деньги у крупнейшего производителя теплоэнергии удаётся только через суд. На судебные тяжбы уходит около полугода, в итоге заключается мировое соглашение, по которому предприятие и получает деньги. Причины неплатежей на заседании не огласили.