Ярославль, 6 июля 2022, 11:12 — REGNUM ПАО «ТГК-2» резко увеличило задолженность за транспортировку теплоэнергии перед принадлежащим мэрии АО «Ярославские ЭнергоСистемы». Об этом стало известно на заседании комиссии по собственности муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги
Деньги
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вопрос о росте долга перед «Ярославскими ЭнергоСистемами» задал председатель муниципалитета Артур Ефремов.

«Вопрос по огромному скачку просроченной дебиторской задолженности у «Ярославских ЭнергоСистем». В три раза она выросла. Можно как-то прокомментировать, за счёт чего это?», — спросил Ефремов.

Ответил директор «Яргортеплоэнерго» (управляет «Ярославскими ЭнероСистемами») Сергей Петров.

«В основном дебиторская задолженность — это «ТГК-2». На конец года она составила 352 миллиона рублей. На сегодня просроченная задолженность 900 миллионов. 290 миллионов рублей это последняя оплата была за январь», — сказал Сергей Петров.

По словам Петрова, получить деньги у крупнейшего производителя теплоэнергии удаётся только через суд. На судебные тяжбы уходит около полугода, в итоге заключается мировое соглашение, по которому предприятие и получает деньги. Причины неплатежей на заседании не огласили.