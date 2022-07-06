В ярославской энергетике начались неплатежи
Ярославль, 6 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. ПАО «ТГК-2» резко увеличило задолженность за транспортировку теплоэнергии перед принадлежащим мэрии АО «Ярославские ЭнергоСистемы» в 2021 году. Об этом стало известно на заседании комиссии по собственности муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Вопрос о росте долга перед «Ярославскими ЭнергоСистемами» задал председатель муниципалитета Артур Ефремов.
Ответил директор «Яргортеплоэнерго» (управляет «Ярославскими ЭнероСистемами») Сергей Петров.
По словам Петрова, получить деньги у крупнейшего производителя теплоэнергии удаётся только через суд. На судебные тяжбы уходит около полугода, в итоге заключается мировое соглашение, по которому предприятие и получает деньги. Причины неплатежей на заседании не огласили. В «ТГК-2» корреспонденту ИА REGNUM сообщили свою точку зрения.