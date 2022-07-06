Ярославль, 6 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. ПАО «ТГК-2» резко увеличило задолженность за транспортировку теплоэнергии перед принадлежащим мэрии АО «Ярославские ЭнергоСистемы» в 2021 году. Об этом стало известно на заседании комиссии по собственности муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Вопрос о росте долга перед «Ярославскими ЭнергоСистемами» задал председатель муниципалитета Артур Ефремов.

«Вопрос по огромному скачку просроченной дебиторской задолженности у «Ярославских ЭнергоСистем». В три раза она выросла. Можно как-то прокомментировать, за счёт чего это?», — спросил Ефремов.

Ответил директор «Яргортеплоэнерго» (управляет «Ярославскими ЭнероСистемами») Сергей Петров.

«В основном дебиторская задолженность — это «ТГК-2». На конец года она составила 352 миллиона рублей», — сказал Сергей Петров.

По словам Петрова, получить деньги у крупнейшего производителя теплоэнергии удаётся только через суд. На судебные тяжбы уходит около полугода, в итоге заключается мировое соглашение, по которому предприятие и получает деньги. Причины неплатежей на заседании не огласили. В «ТГК-2» корреспонденту ИА REGNUM сообщили свою точку зрения.

«Платежи ПАО «ТГК-2» за услуги по передаче тепловой энергии в адрес АО «ЯЭС» за первое полугодие 2022 года увеличились на 32% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, ПАО «ТГК-2» поступательно гасит имеющуюся задолженность, при этом в большинстве случаев оплачивает долги до принятия судебного акта по делу», — сообщили в компании.