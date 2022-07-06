Пермь, , 11:12 — REGNUM В Перми отменяют электрички, курсирующие между станциями Кабельная и Левшино, сообщили в минтрансе Пермского края.

Электричка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмена шаттлов связана с прогнозируемым снижением пассажиропотока. Ремонт дороги через плотину КамГЭС завершили досрочно, по трассе возобновлено полноценное движение.

Специальные электропоезда были запущены в конце мая, чтобы обеспечить проезд жителей микрорайона Гайва до пересадочных узлов в Левшино на период ремонта автодороги.

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