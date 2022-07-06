Пермь, 6 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Перми отменяют электрички, курсирующие между станциями Кабельная и Левшино, сообщили в минтрансе Пермского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричка

Отмена шаттлов связана с прогнозируемым снижением пассажиропотока. Ремонт дороги через плотину КамГЭС завершили досрочно, по трассе возобновлено полноценное движение.

Специальные электропоезда были запущены в конце мая, чтобы обеспечить проезд жителей микрорайона Гайва до пересадочных узлов в Левшино на период ремонта автодороги.