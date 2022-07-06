Таллин, 6 июля, 2022, 11:11 — ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

Аналитики прогнозируют, что к концу 2022 года средняя процентная ставка кредитования между европейскими банками Euribor (Euro Interbank Offered Rate) может подняться до 1%, а к концу 2023 года превысить 2%.

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане. По мнению эксперта, это приведет к значительному удорожанию жилищных кредитов, взятых эстоноземельцами, и проблемам с выплатами.

По словам Ребане, шестимесячный Euribor оставался отрицательным так долго, что заемщики в Евросоюзе начали воспринимать низкие процентные ставки и ежемесячные неизменные платежи по кредитам как должное.

«Однако экономика циклична, и процентные ставки меняются в зависимости от изменений в макроэкономике. Именно поэтому мы ранее напоминали нашим клиентам, что низкие процентные ставки не могут сохраняться в течение всего срока многолетнего кредита, и что при получении кредита следует учитывать возможное повышение ставки Euribor», — пояснил он.

Большая часть кредитов на покупку жилья в Эстонии привязана к ставке Euribor, которая оставалась отрицательной в течение семи лет, а в начале июня 2022 года вновь стала положительной, напомнило издание.

Ребане привел пример, что если Euribor, который ранее был равен нулю, поднимется до 1%, то для кредита в 100 000 евро на 20 лет это будет означать среднемесячное увеличение взноса на 50 евро, а если он поднимется до 4%, то это будет означать ежемесячное увеличение выплат более чем на 200 евро.

«Точное увеличение будет зависеть от существующей маржи и срока погашения кредита, но в любом случае, если вы думаете о покупке жилья, стоит сделать для себя эти расчеты и подумать, какую сумму вы готовы платить каждый месяц», — предупредил руководитель отдела розничных банковских услуг.