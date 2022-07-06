Москва, 6 июля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Круглый стол «Китайское сопротивление как фактор Великой Победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай» проходит 6 июля в пресс-центре REGNUM.

Круглый стол «Китайское сопротивление как фактор Великой Победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай» проходит 6 июля в пресс-центре REGNUM. Иван Шилов ИА REGNUM

В круглом столе принимают участие:

Колеров М. А. — к. и. н., главный редактор ИА REGNUM;

Чжу Вэньбинь — военно-морской Атташе Посольства КНР, старший капитан 1-го ранга;

Зиланов В. К. — экс-заместитель министра рыбного хозяйства СССР;

Зимонин В. П. — д. и. н., член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор Военного Университета и Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ);

Кошкин А. А. — д. и. н., председатель Научного совета РВИО, политический обозреватель ИА REGNUM;

Павленко В. Б. — д. п. н., политический обозреватель ИА REGNUM;

Плотников А. Ю. — д. и. н., член Научного совета РВИО, профессор МГЛУ;

Тавровский Ю. В. — председатель совета экспертов Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

Приглашаем присоединиться к просмотру.