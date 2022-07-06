Посёлок городского типа Кавалерово, Приморский край, , 11:10 — REGNUM В Кавалерово утверждёно обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе.

Кулак (сс) ToNic-Pics

Читайте также: На Чукотке в квартире дома обнаружен криминальный труп

В апреле мужчина поссорился с отцом и в ходе конфликта нанёс ему множественные удары по голове и телу. Пожилой человек скончался. Уголовное дело направлено в Кавалеровский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Лаврентия 28 июня в одной из квартир жилого дома обнаружено тело женщины 1993 года рождения, с повреждениями в области головы.