Коян, Южная Корея, , 11:12 — REGNUM 6 июля в южнокорейском городе Коян провинции Кёнгидо открылась выставка нанотехнологий Nano Korea-2022, сообщает KBS.

Нанотехнологии Mstroeck

Согласно опубликованным данным, выставка, проходящая в Корейском международном выставочном центре KINTEX, продлится до 9 июля.

Южнокорейская выставка Nano Korea входит в тройку крупнейших международных выставок в данном сегменте, наряду с японской Nano Tech и американской TechConnect World.

В рамках мероприятия также состоится международный симпозиум на тему «Нанопроизводство: соединение науки и техники для лучшей жизни», на котором будут представлены 1320 научных работ из 17 стран.