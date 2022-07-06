Донецк, 6 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 58 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 6 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

«За истекшие сутки представительство сообщало о 58 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 508 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 155,152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Ворошиловский, Буденовский, Куйбышевский, Киевский, и Петровский районы), Горловка, Доломитное, Гольмовский, Пантелеймоновка, Озеряновка, Верхнеторецкое, Новобахмутовка, Новоселовка, Ясиноватая и Александровка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Донбасса и с Украины в Россию прибыли ещё около 20 тыс. мирных жителей.