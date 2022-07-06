Екатеринбург, 6 июля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Празднование 300-летия Екатеринбурга будет сопровождаться авиашоу, фейерверками, а также появлением голограмм на городском пруду. Об этом 6 июля на выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге заявил глава управления культуры городской администрации Илья Марков, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

По словам чиновника, программу мероприятий неоднократно приходилось менять из-за пандемии и специальной военной операции, а её представленный вариант не является окончательным. В рамках программы планируется проведение фестиваля уличных театральных постановок и шоу гигантских кукол-марионеток.

Во время празднования 300-летия Екатеринбурга горожане также смогут увидеть инсталляции на городском пруду. Здесь появятся арт-объекты и голограммы в виде рук, держащих шар. Уральцы смогут узнать интересные факты об истории города, наведя телефон на голограммы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Екатеринбург отметит юбилей — 300 лет со дня основания. Празднования традиционно пройдут в третью субботу августа.