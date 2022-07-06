Лондон, 6 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Общее число продаж автомобилей в Великобритании сокращается, однако отмечается рост спроса на электромобили. Об этом сообщает 6 июля The Times.

(сс) Lars Plougmann Тауэрский мост. Лондон, Великобритания

По словам генерального директора британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT) Майка Хавеса, на дороги страны сейчас выходит больше электромобилей, чем когда-либо. Это единственный положительный момент, но пока увеличения спроса на такие авто недостаточно, чтобы компенсировать слабые общие объёмы продаж.

Это имеет огромные последствия для обновления автопарка и способности Великобритании достичь целей по сокращению выбросов углерода, добавил он.

В июне в Великобритании зарегистрировали 140 тыс. новых автомобилей, что на 24% меньше, чем в июне 2021 года. Столь низкого июньского показателя не было с 1996 года.

За первые шесть месяцев года в Британии было продано 802 тыс. автомобилей — на 11% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

По мнению экспертов, глубокий спад продаж новых автомобилей связан с кризисом стоимости жизни, стремительным подорожанием топлива, сокращением поставок автомобилей из-за глобальной нехватки комплектующих.

Вместе с тем электромобилей за месяц продано на 14% больше — 22,7 тыс. единиц. На них пришлось 16% от всех регистраций новых машин.

В первом полугодии продажи электромобилей выросли на 56% до 115 тыс. машин. Это 14% от всех продаж.

Дизельных моделей за год продано вдвое меньше — 83 тыс. единиц, это десятая часть рынка. Бензиновых моделей продано на 16% меньше по сравнению с прошлым годом — 460 тысяч (57% рынка).

Хавес отмечает, что смысла в переходе на электромобили становится больше на фоне роста цен на топливо. Промышленность всеми силами стремится улучшить их поставки.

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