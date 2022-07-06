Калининград, , 11:09 — REGNUM Цель ЕС и НАТО — отнять Калининград у России, и предаваться мечтаниям о «выделенных трассах» — непозволительная роскошь, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 6 июля, комментируя высказывания губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Алиханов заявил, что проблему доставки грузов в Калининград можно было бы решить, построив выделенную железнодорожную ветку и автотрассу через территорию Литвы.

«На мой взгляд, это совершенно безосновательные мечтания. Какие-то заходы на такой проект возможны только в случае полной и безоговорочной победы России в противостоянии НАТО и ЕС на Украине, развала этих организаций, смены правительства Литвы. В близкой перспективе я этого не предвижу. И Алиханов, думаю, тоже этого не предвидит. Во всяком случае, он об этом не говорит.

Надо сказать, что такие благостные «прожекты» не нейтральны, они вредны. У несведущих людей может создаться впечатление, что вот, мол, были бы хорошие отношения с Литвой и ЕС, и договорились бы об этом… Но это не так. В начале 2000-х годов перед очередным этапом расширения ЕС на восток с Брюсселем проговаривались разные варианты сохранения и улучшения транспортного сообщения основной территории России с Калининградской областью, но ни один из них не получил поддержки от еэсовцев. Свою враждебность к Калининграду ЕС проявил ещё тогда, просто в Москве и тем более в Калининграде её не захотели увидеть. Цель ЕС и НАТО — отнять Калининград у России, и все их усилия последних лет направлены именно на это.

Предаваться мечтаниям о «выделенных трассах» сейчас — непозволительная роскошь. Надо решать конкретные проблемы жизнеобеспечения области, которые в силу беспечности областного руководства и федерального правительства приходится решать в авральном режиме.