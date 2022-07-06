Сыктывкар, 6 июля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Коми с 6 июля отменен ряд антиковидных ограничений, сообщает правительство республики.

Полина Серова ИА REGNUM Масочный режим в кафе

В частности, в республике отменен обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. Предприниматели, работающие в сфере торговли, освобождены от обязанности проводить в помещениях дезинфекцию и размещать антисептические средства.

«Приостановлено положение Указа в части необходимости соблюдения режима изоляции по месту жительства до получения результатов ПЦР-теста для граждан России, возвращающихся из-за границы», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные из-за COVID-19, с 1 июля.