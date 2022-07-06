Уфа, 6 июля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. 25 студентов из Башкирии получат по одному млн рублей на развитие своих бизнес-проектов в рамках конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Об этом сообщает пресс-служба фонда содействия инновациям.

(сс) Narek75 Студенты

Сообщается, что в рамках данного конкурса в России были отобраны первые 650 победителей, которые получат по одному млн рублей на развитие своих бизнес-проектов, среди них 25 студентов из Башкирии.

Отмечается, что конкурс проводят Минобрнауки и Фонд содействия инновациям. Результаты первого его этапа подведены 5 июля. На конкурс в 2022 году из федерального бюджета выделен один млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что предприниматель из Башкирии стал вторым по итогам всероссийского конкурса молодых промышленников.