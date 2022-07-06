Джакарта, 6 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли примет участие во встрече министров иностранных дел стран G20 на Бали 6–9 июля, сообщает Antara.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

Согласно заявлению посольства Канады в Джакарте, на встрече министр иностранных дел будет привлекать своих коллег к подтверждению принципа суверенного равенства для всех стран и важности соблюдения международных правил и институтов.

Правительство Канады считает, что в ближайшие годы продовольственная безопасность станет одной из самых серьезных проблем в мире, затронув миллионы жизней и вызвав дальнейшую нестабильность.

«Демонстрируя важность сотрудничества, Канада и ее партнеры-единомышленники также будут работать с другими членами G20 в поиске решений этого кризиса», — говорится в заявлении посольства.

Министры иностранных дел G20 соберутся в то время, когда мир борется с беспрецедентными вызовами, такими как последствия изменения климата, пандемия COVID-19 и обостряющийся кризис продовольственной безопасности.

Напомним, в совокупности члены G20 представляют около 80% мировой экономики, две трети мирового населения и три четверти международной торговли.