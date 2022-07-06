Пекин, 6 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цизньпин с самого начала пандемии поддерживали тесные контакты, оба государства продолжат развивать обмены на всех уровнях. Об этом 6 июля заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что лидер КНР якобы отказался от приглашения Путина посетить Россию из-за пандемии коронавируса.

«С начала пандемии COVID-19 главы государств и высокопоставленные официальные лица Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств и осуществляли своевременную и эффективную коммуникацию по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных областях», — сказал Лицзянь на брифинге.

Напомним, ранее японская газета Yomiuri сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы ответил отказом на приглашение посетить Россию.

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