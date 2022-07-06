Москва, 6 июля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. До осени 2022 года можно не ждать сильных скачков спроса на ипотечные кредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Так он прокомментировал данные о росте объема выданных ипотечных кредитов в июне 2022 года относительно мая.

Ипотека

«Рост объема ипотеки объясняется несколькими причинами. Во-первых, произошло существенное снижение ставок по льготной ипотеке. Во-вторых, люди стремятся тратить накопленные средства — ставки по банковским вкладам снизились до 7,7% в среднем, завершился период повышенных ставок банковских вкладов под 20%, — сказал Щерабченко. — Сейчас также достаточно важный вопрос – это рефинансирование ранее взятых льготных кредитов, например по ставке 12% годовых. Эту инициативу поддерживает Минстрой, а Минфин выступает полностью против. Таким образом, можно наблюдать отложенный спрос на ипотеку. Восстановление спроса продолжится до сентября. Сильных скачков в росте ипотеки ожидать не приходится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что российский рынок ипотеки еще не восстановился к докризисным значениям.