Красноярск, 6 июля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали три лесных пожара на площади 1,7 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в пресс-службе Лесопожарного центра.

Alh-rb.ru Лесной пожар

Уточняется, что очаги возгораний действовали в Кежемском и Ермаковском районах. Предварительная причина — сухие грозы.

По состоянию на утро 6 июля в регионе зарегистрировано шесть лесных пожаров на площади 57 га — в Балахтинском, Кежемском, Таймырском и Шушенском районах. Остановлено распространение четырёх возгораний на площади 11,7 га.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на посещение лесов действуют на севере Красноярского края.