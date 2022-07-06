Калуга, 6 июля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев 5 июля в Обнинске Калужской области провел окружной семинар-совещание с руководителями регионов, находящихся в пределах округа. В мероприятии участвовали заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, представители УМВД России, Генеральной прокуратуры, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Федерального агентства по делам национальностей и других ведомств. От Калужской области — губернатор Владислав Шапша, его заместитель Карина Башкатова, председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, региональный министр внутренней политики и массовых коммуникаций Олег Калугин, глава администрации г. Обнинска Татьяна Леонова и директор МБОУ «Лицей «Держава» г. Обнинска Оксана Копылова.

Пресс-служба правительства Калужской области

Ключевой темой семинара-совещания стала практика и задачи органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Участники рассмотрели состояние межнациональных отношений в субъектах Центрального федерального округа. Представители регионов, включая Калужскую область, обменялись практикой работы в миграционной сфере.

Игорь Щёголев обратил внимание на успешный опыт Калужской области в миграционной сфере: «Мы приехали сюда ознакомиться с положительным опытом, с тем, как в достаточно короткие сроки можно снять напряженность и сконцентрировать усилия на решении тех вещей, которые беспокоят избирателей, наше общество, обсудить лучшие практики, которые накоплены в других регионах».

Полномочный представитель президента в ЦФО напомнил слова главы государства, сказанные им в декабре 2021 года на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека: «Мы должны заниматься тем, чтобы люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже у себя на родине готовились к этой поездке, изучали наш язык и законодательство, обычаи населения тех территорий, где они будут жить, — всё то, на что их ориентируют наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и прав Российской Федерации».

Пресс-служба правительства Калужской области

Владислав Шапша рассказал о принятых в области решениях об ограничениях в сфере миграционной политики, а также внес ряд предложений по её совершенствованию на федеральном уровне.

По словам губернатора, Калужская область одной из первых — в 2007 году — стала участником Государственной программы поддержки переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Однако со временем ситуация изменилась и в регион стали приезжать люди, не владеющие русским языком, не знающие истории России и не стремящиеся адаптироваться к местной жизни и обществу.

«Это как раз то, о чём сказал Игорь Олегович, приведя слова президента, что надо учить язык, традиции, историю, прежде чем приехать в какую-то страну. Мы увидели эту ситуацию. Она, конечно, привела к определённому напряжению в обществе. Мы приняли меры, которые позволили за первое полугодие сократить в два раза число выданных патентов. Мы убрали мигрантов из общественного питания, общественного транспорта и розничной торговли. У нас на 8 процентов сократилось количество преступлений за этот период — это серьезный результат. Очень большой пласт работы был проделан вместе с правоохранительным блоком и сегодняшний результат — это сокращение преступлений и недопущение резонансных случаев, в том числе, на территории Калужской области. Эту работу обязательно надо продолжать», — подчеркнул глава региона.

Директор обнинского лицея «Держава» поделилась положительным опытом образовательного учреждения в сфере адаптации и интеграции детей мигрантов.

По итогам семинара заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов отметил, что состоялся содержательный и конкретный разговор, выработаны рекомендации, которые будут полезными в деятельности по адаптации и интеграции мигрантов. «Мы изучили положительные практики, а также ситуации в тех регионах, где работа с мигрантами ведется недостаточно эффективно. В целом ситуация в сфере межнациональных отношений в ЦФО похожа на положение дел в стране. Абсолютное большинство граждан считает, что они доброжелательные, и не видят для себя каких-то серьезных угроз и опасностей, не испытывают дискриминации по национальному признаку. Но нам есть над чем работать. С учетом внешнего давления на нашу страну мы должны еще больше усилить деятельность в этой сфере для сплочения жителей страны и укрепления единства российской нации», — сказал Магомедсалам Магомедов.