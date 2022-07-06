Ростов-на-Дону, 6 июля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2022 года зарегистрирован первый случай заражения туляремией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

34.rospotrebnadzor.ru Клещ

Число жителей Ростовской области, обратившихся к медикам после укусов клещей, сохраняется на уровне многолетних данных. Так, к врачам обратился 3091 пациент, в том числе 1155 детей в возрасте до 14 лет.

При этом растёт число заболевших в результате укусов клещей. С начала 2022 года зарегистрировано 16 случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой, четыре случая — боррелиозом, 18 случаев — коксиеллезом (лихорадка Ку). Один случай заболевания туляремией выявлен в Зимовниковском районе.

Продолжаются противоклещевые обработки пастбищ, зон отдыха, а также сельскохозяйственных животных.