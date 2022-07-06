Москва, , 11:04 — REGNUM Фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями стали три генерала полиции, сообщили 6 июля в пресс-службе МВД России. Среди них — помощник министра внутренних дел РФ генера-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор в отставке Иван Абакумов.

Здание МВД России Lodo27

«Они задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются», — уточнили в МВД России.

Ранее сотрудники ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД России провели ряд обысков по уголовному делу, возбужденному еще в июне 2020 года органами СК России по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По данным следствия, в период с 2016 по 2020 годы должностные лица из руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущества в целях личного использования.

Ранее в Петербурге, Москве и Ленинградской области прошли обыски в служебных и жилых помещениях фигурантов уголовного дела, изъяты материалы, имеющие значение для следствия.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержаны бывшие начальники ГУ МВД и ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти