Хабаровск, 6 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Хабаровском крае завершила работу специальная выездная комиссия по приёму абитуриентов в высшие военные учебные заведения России, базировавшаяся на территории краевого сборного пункта военного комиссариата. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

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Кандидатов, желающих связать свою жизнь с армией, в течение короткого времени отобрали специалисты выездной группы ВВО.

пресс-служба ВВО «Более 100 абитуриентов, из которых около 10 девушек, сначала прошли собеседование. Затем члены приёмной комиссии совместно с работниками военных комиссариатов определили категорию профессиональной и психологической пригодности, состояние здоровья кандидатов, проверили уровень физической подготовки, в том числе силу, быстроту и ловкость».

На очереди у выездной группы — проведение вступительных испытаний для кандидатов из Еврейской АО.

В ходе работы комиссии в регионах округа будут отобраны кандидаты для поступления во все высшие военные учебные заведения Минобороны РФ, за исключением военных вузов ВКС России, приём в которые начнётся уже в середине июля.

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