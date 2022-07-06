В Хабаровском крае завершился приём абитуриентов в военные вузы
Хабаровск, 6 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Хабаровском крае завершила работу специальная выездная комиссия по приёму абитуриентов в высшие военные учебные заведения России, базировавшаяся на территории краевого сборного пункта военного комиссариата. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
Кандидатов, желающих связать свою жизнь с армией, в течение короткого времени отобрали специалисты выездной группы ВВО.
На очереди у выездной группы — проведение вступительных испытаний для кандидатов из Еврейской АО.
В ходе работы комиссии в регионах округа будут отобраны кандидаты для поступления во все высшие военные учебные заведения Минобороны РФ, за исключением военных вузов ВКС России, приём в которые начнётся уже в середине июля.
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