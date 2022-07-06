6 июля 2022 | Время чтения 5 мин

Анализ преследования этносов в ХХ и XXI веках, показывающий сходство в геноциде еврейского и русского народов.

Пётр Оградов, , 19:47 — REGNUM +++

Геноцид русинов

Введение

Россия проводит на Украине специальную военную операцию (СВО). Её целью является защита проживающего в этой стране русского меньшинства от преследования, дискриминации, уничтожения, а также обеспечение безопасности ядра русской нации в России от агрессии со стороны коллективного Запада.

По окончании СВО российское руководство вынуждено будет пересмотреть свое отношение ко всем русским, рассеянным на постсоветском пространстве, с тем, чтобы тоже защитить их. Однако решение этой важной управленческой задачи наталкивается на слабую теоретическую проработку проблемы. Российские обществоведы дают более-менее подробное описание положения русских в бывших союзных республиках, но ничего не говорят о причинах их преследования, дискриминации, уничтожения, не готовы сформулировать предложения по искоренению этих человеконенавистнических практик.

Отчасти причиной теоретической беспомощности является догматический подход к развитию марксистско-ленинского теоретического наследства, отчасти — робость в переосмыслении теоретических разработок англосаксонских исследователей. Не помогает решению задачи и то, что российское обществоведение финансируется в ключевых своих точках западными фондами, которые накладывают ограничения на развитие нужных руководству страны исследований.

Нам представляется, что для решения возникшей важной управленческой задачи могут быть успешно использованы те концепции, которые разрабатывались англосаксами для решения собственных управленческих задач. Прежде всего, это концепция геноцида и этноцида. Эта концепция была разработана в США еврейским ученым Рафаэлем Лемкиным как ответ на преследование, дискриминацию, а затем массовое уничтожение европейских евреев в первой половине прошлого столетия. Она легла в основу многих решений, принятых руководством США в отношении нацистской Германии, ее союзников и сателлитов.

Последние полсотни лет развитием концепции геноцида и этноцида на Западе заняты сотни исследовательских центров, в которых работают многие тысячи ученых. Они поставляют своим заказчикам рекомендации, которые имеют важное практическое значение. Полученные знания используются в том числе для управления этническими конфликтами на постсоветском пространстве, для дезориентации правящих российских элит.

Применим разработанную Лемкиным концепцию для анализа положения русских в странах Восточной Европы в настоящее время и сравним полученные результаты с положением еврейской диаспоры в Западной Европе перед и во время Второй мировой войной. Основанием для такого рода сравнения является то, что обе выбранные нами этнические группы многочисленны, высокоразвиты в социальном отношении, рассеяны по многим странам и лишены защиты со стороны своего государства. У еврейской диаспоры в первой половине прошлого века вообще не было собственного государства, живущие за рубежом русские на протяжении трех десятков лет после распада СССР не получали реальной защиты со стороны своего «материнского» государства — России. Ввиду многомерности и объемности темы остановимся только на этноциде этих двух меньшинств.

Трамвайный вагон только для евреев. Варшава. Октябрь 1940

Этносы и их взаимоотношение между собой

Совокупный социум состоит из отдельных этносов — групп индивидов, связанных между собой общими духовными ценностями и вытекающими из них общими социальными практиками. Воспроизводство таких развитых форм этноса, как народ и нация, предполагает использование социальных институтов. Это церкви, школы, университеты, библиотеки, театры, СМИ.

Основная нагрузка в процессе формирования развитых этносов ложится на людей, которые действуют в рамках социальных институтов, управляют через них основной массой людей — социальные элиты.

Этносы создают также институты силовой защиты от разрушительных внутренних и внешних воздействий. У народов и наций это система силовых институтов — государство. Государством управляют политические элиты.

Для производства и распределения материальных благ этносы создают экономические институты. У народов и наций это мануфактуры, фабрики, торговые заведения, банки, биржи. Ими управляют экономические элиты.

Элиты, таким образом, распоряжаются основной частью членов этноса — массами. Массы заняты преимущественно производством и обращением материальных благ.

Этносы конкурируют между собой за обладание материальными ресурсами, необходимыми для их существования. При равных силах этносов конкуренция между ними носит характер обмена товарами, духовными ценностями и социальными практиками. Элиты, которые реализуют такого рода политику, можно условно определить как «белые».

Этносы, которые набирают достаточную силу, зачастую нападают на более слабых соседей с целью поживиться за их счет материальными благами, присвоить чужие территории. Между конфликтующими сторонами возникают вооруженные столкновения — войны.

Победители в войнах первоначально уничтожали своих этнических конкурентов. Политика физического уничтожения конкурирующего этноса носит название геноцид. Элиты, которые проводят такого рода политику, можно условно обозначить как «черные».

Геноцид русинов

При достижении известного уровня развития производительных сил становится выгодным не уничтожение этнического конкурента, а порабощение или закрепощение его членов с тем, чтобы они на постоянной основе создавали прибавочный продукт для завоевателя. Между этими двумя этносами на длительное время устанавливаются отношения «господство — подчинение». Элиты, которые проводят эту политику, условно можно определить как «коричневые».

Господствующие «коричневые» элиты стремятся закрепить свое привилегированное положение в обществе и поэтому проводят политику подавления и дискриминации покоренного этноса. Эта политика носит название этноцида. Смысл этноцида заключается в уничтожении коллективной идентичности порабощенного этноса и лишении его через это способности к организованному сопротивлению. Результатом политики этноцида является низведение порабощенного этноса на низшие ступени социальной лестницы или его полное растворение в среде господствующего этноса. В первом случае осуществляется стратегия раздельного существования этносов — сегрегация, во втором случае — ассимиляция господствующим этносом подчиненного этноса. Полная ассимиляция позволяет увеличить численность, а соответственно, и силу господствующего этноса, частичная ассимиляция — удерживать порабощенный этнос в повиновении.

Этнос-«господин» зачастую именуется титульным этносом, поскольку он дает название-титул своему государству. Порабощенный этнос зачастую именуется меньшинством, хотя это не совсем точно, поскольку господствующий этнос может быть и малым по своей численности, а подчиненный этнос — многочисленным. Например, правящие в Поднебесной империи в начале ХХ века маньчжуры составляли едва 4 млн человек, тогда как подконтрольные им ханьцы насчитывали около 400 млн человек.

Далее в статье мы будем использовать термин «этническое меньшинство» для обозначения этнической группы, которая живет в «чужом» государстве и подвергается преследованию и дискриминации со стороны титульного господствующего этноса.

Этносы, живущие за пределами своего государства или не имеющие государства вообще, часто именуются диаспорами или по-русски — рассеянием. Диаспоры становятся первыми жертвами этносов-агрессоров. В контексте излагаемого материала термин «диаспора» используется нами как синоним термина «этническое меньшинство».

Продолжение следует