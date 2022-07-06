Рязань, 6 июля 2022, 11:08 — REGNUM В исторические деревянные постройки на улице Щедрина в Рязани вдохнут новую жизнь — обустроят туристическую зону. Об этом в социальных сетях сообщил врио губернатора Павел Малков.
Руководитель области 5 июля провёл выездное совещание по вопросам сохранения исторического облика города. улица Щедрина, где сохранились ещё уникальные объекты деревянного зодчества, может стать единым музейным комплексом.
Часть деревянных домов на улице готовы восстановить инвесторы. Павел Малков подчеркнул, что если невозможно будет провести реконструкцию здания — на его месте будут создавать общественное пространство.