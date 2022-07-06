Рязань, 6 июля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В исторические деревянные постройки на улице Щедрина в Рязани вдохнут новую жизнь — обустроят туристическую зону. Об этом в социальных сетях сообщил врио губернатора Павел Малков.

Телеграм-канал Павла Малкова Остатки старой Рязани

Руководитель области 5 июля провёл выездное совещание по вопросам сохранения исторического облика города. улица Щедрина, где сохранились ещё уникальные объекты деревянного зодчества, может стать единым музейным комплексом.

«К сожалению, слишком много объектов уже утрачено. Да и состояние уцелевших оставляет желать лучшего. Поэтому так важно сохранить то, что осталось, обеспечить преемственность поколений. Поручение проработать этот вопрос уже дал. Можно сделать улицу более интересной и удобной для жителей и туристов, не нарушая ее исторический колорит. Сразу подчеркну: офисная или жилая застройка на месте красивых старых домов попадает под жесткий запрет. Не должно быть уродливых новоделов или псевдореконструкции исторических зданий», — отметил врио губернатора.

Часть деревянных домов на улице готовы восстановить инвесторы. Павел Малков подчеркнул, что если невозможно будет провести реконструкцию здания — на его месте будут создавать общественное пространство.