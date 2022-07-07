Барнаул, , 08:23 — REGNUM В Алтайском крае, где почти половина населения проживает в сельской местности, а расстояние до ближайшего медпункта может составлять десятки и даже сотни километров, нацпроект «Здравоохранение» и санитарная авиация оказывают незаменимую помощь. Как сообщает 6 июля минздрав региона, с начала 2022 года эвакуировано 72 пациента.

Алтайский край. Работа санавиации Минздрав Алтайского края

По словам медиков, когда пациентам требуется экстренная госпитализация в специализированные медицинские центры, санитарной авиации просто нет альтернативы.

Везти тяжелого больного семь-восемь часов из отдаленных районов, удаленных от Барнаула на 500−700 километров, — это значит рисковать его жизнью. Санитарные вертолеты быстро доставляют в районные больницы специалистов-медиков, чтобы они либо на месте оказали необходимую помощь, либо транспортировали пациентов в Барнаул в специализированные клиники.

Особенно это актуально для больных с острым инфарктом миокарда, острым нарушением мозгового кровообращения (инсультом), тяжелыми пневмониями и травмами, поскольку медицинская помощь, оказанная в первые 60 минут после приступа или травмирования, значительно повышает их шансы на выздоровление.

Вертолет санавиации оборудован медицинским модулем, который позволяет оказывать первую помощь на месте происшествия и готовить пациентов к транспортировке, проводить реанимацию и интенсивную терапию во время полета.

«Мы оказываем полноценную догоспитальную медпомощь как перед вылетом, так и во время транспортировки. Но сначала с помощью телемедицины мы консультируем наших коллег в районных и городских больницах и в зависимости от состояния пациента решаем — перевозить его в специализированную клинику или лечить на месте», — пояснил заведующий отделением экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации (санавиации) Краевой клинической больницы Александр Кунгуров.

Специалисты санавиации готовы к вылету в любое время дня и ночи. В Барнауле вертолетная площадка специально расположена в районе нового моста через Обь, чтобы можно было быстро доставлять пациентов в краевую клиническую больницу, больницу скорой медицинской помощи или ковидный госпиталь. Если же больного нужно транспортировать в детскую краевую больницу или ожоговый центр, то вертолет приземляется в Барнаульском аэропорту.

В 2021 году вертолеты алтайской санитарной авиации совершили 144 вылета в отдаленные районы и эвакуировали в больницы Барнаула 225 человек, в том числе 41 ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, санитарная авиация — это вертолёты для госпитализации. Они особенно нужны в сёлах и деревнях, где скорая не сможет быстро добраться до пациентов.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», такие крылатые скорые спасают всё больше людей. За прошлый год санавиация выполнила 11,8 тыс. вылетов в удалённые районы.