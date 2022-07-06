Чаинский район, 6 июля 2022, 10:59 — REGNUM В Томской области возбуждено уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег в Чаинской районной больнице. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, дело открыто на основании материалов ФСБ.
По данным следствия, главный врач медицинского учреждения ежемесячно необоснованно выписывал своему премировал своей подчинённого. Затем последний делился премией с начальником.
«Задержанному предъявлено обвинение, им даны признательные показания. По ходатайству следователя Чаинским районным судом Томской области в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — отметили в ведомстве.